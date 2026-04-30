Таганрог погасил коммерческие долги за счет бюджетного кредита на 1,5 млрд рублей

Таганрогу, по распоряжению правительства Ростовской области, предоставили бюджетный кредит в более чем 1,5 млрд руб. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Полученные средства позволили полностью погасить задолженность перед коммерческими структурами. Ожидается, что эта мера приведет к снижению финансовой нагрузки на бюджет Таганрога. Власти рассчитывают сократить расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году.

Освободившиеся ресурсы планируется направить на социальную сферу.

