Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Таганрог погасил коммерческие долги за счет бюджетного кредита на 1,5 млрд рублей

Таганрогу, по распоряжению правительства Ростовской области, предоставили бюджетный кредит в более чем 1,5 млрд руб. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полученные средства позволили полностью погасить задолженность перед коммерческими структурами. Ожидается, что эта мера приведет к снижению финансовой нагрузки на бюджет Таганрога. Власти рассчитывают сократить расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году.

Освободившиеся ресурсы планируется направить на социальную сферу.

Константин Соловьев

Новости компаний Все