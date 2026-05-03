Подозреваемого в смерти 37-летнего мужчины задержали в Белокалитвенском районе

В Белокалитвинском районе задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины.Следственным отделом по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Как ранее сообщалось, в ходе конфликта знакомый нанес 37-летнему мужчине удар ножом, после чего пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате слаженного взаимодействия с ГУ МВД России по Ростовской области местонахождение фигуранта было установлено в Белокалитвинском районе, где он и был задержан. Установлено, что задержанный является 38-летним жителем города Таганрога.

Следователями и криминалистами регионального управления выполнен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в том числе проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Хоперская