Свердловские власти сняли режим опасности атаки БПЛА

В Свердловской области отменены ограничения, связанные с ранее введенным в регионе режимом угрозы удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. «Отбой опасности атаки»,— написал он.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Свердловские власти вводили режим беспилотной опасности в регионе за неделю четыре раза: 29 апреля ограничения действовали 4 часа 30 минут, 30 апреля — 39 минут утром и 1 час 18 минут днем, 2 мая — 2 часа 37 минут.

Впервые режим опасности атаки БПЛА был введен на Среднем Урале 25 апреля, когда Екатеринбург подвергся атаке беспилотника. БПЛА врезался в жилой дом в центре города и повредил 44 квартиры. Девять человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одну женщину госпитализировали. Уральский полпред президента Артем Жога назвал ЧП «военным преступлением киевского режима», а СКР приступил к расследованию обстоятельств удара беспилотника.

В понедельник, 27 апреля, господин Жога провел совещание с губернаторами и представителями силовых ведомств, на котором поручил провести анализ работы оперативных служб. Жители пострадавшего дома заявили, что не получали оповещений и не слышали сигнала тревоги перед атакой БПЛА. Сейчас в свои квартиры не могут вернуться 14 семей.

Режиму беспилотной опасности в Свердловской области предшествовал режим упреждающего реагирования на возможную атаку БПЛА, который вводили на Среднем Урале шесть раз: 8 и 15 октября 2025 года, 17 и 21 февраля, 10 и 15 апреля.

Ранее, 17 февраля, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Екатеринбург предупредил уральских губернаторов, что «ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности» из-за развития БПЛА. В связи с этим он призвал усилить охрану ключевых объектов инфраструктуры для недопущения сбоя в обеспечении нужд специальной военной операции (СВО). Спустя 10 дней, 27 февраля, в Свердловской области впервые объявили режим ракетной опасности, он продлился 1 час 20 минут.

Василий Алексеев