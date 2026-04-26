Уральский прилет

Следственный комитет России (СКР) приступил к расследованию обстоятельств удара беспилотника в многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге — это был первый случай в городе. Пострадали 44 квартиры, помощь медиков понадобилась девяти пострадавшим, одну женщину госпитализировали. ЧП решили воспользоваться мошенники, начавшие собирать персональные данные граждан, распространяя фейковые сообщения о выплатах пострадавшим от прилета беспилотника.

В Екатеринбурге власти запустили горячую линию, связанную с произошедшей накануне атакой БПЛА. «В администрации Ленинского района начала работу горячая линия для граждан, чьи условия жизнедеятельности были нарушены в связи с чрезвычайной ситуацией…» — написали в пресс-службе администрации.

Инцидент с беспилотником произошел 25 апреля около 7:40 по местному времени. БПЛА врезался в жилой дом в центре города и повредил внешнюю обшивку здания с 25-го по 30-й этаж. Из дома эвакуировали 81 человека, травмированных не было. Помощь медиков из-за отравления угарным газом понадобилась шести пострадавшим, затем их число увеличилось до девяти. Пожар охватил обшивку здания, его тушением занялись оперативно прибывшие сотрудники МЧС. Позже стало известно, что повреждено 44 квартиры.

Жители района говорили, что не получали СМС-оповещения о беспилотной опасности, не слышали сирен. Некоторые рассказывали, что в панике не знали, как правильно эвакуироваться, нужно ли брать с собой документы и деньги. Позже оповещения и сигналы тревоги в некоторых районах города начали поступать.

Эвакуированных жителей доставили городскими автобусами в школу №10, где для них организовали пункт временного размещения с горячим питанием, водой и спальными местами. Тем, кому это было необходимо, предложили помощь психолога. Большая часть эвакуированных смогла решить вопрос с жильем самостоятельно, одну семью разместили в гостинице.

Видео с места происшествия и из соседних домов быстро распространилось в интернете. О том, что в регионе действует запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА, напомнил в своем обращении к жителям в связи с атакой губернатор Свердловской области Денис Паслер (конкретные штрафы в региональной норме не предусмотрены).

По оценке специалистов архитектурно-строительного центра Уральского федерального университета, опорные конструкции жилого дома не повреждены.

Глава региона Денис Паслер заявил, что поставил задачу оперативно восстановить поврежденное жилье. Вернуться в те квартиры, которые уцелели, жильцы смогут после завершения следственных мероприятий на месте происшествия.

В региональном управлении СКР тем временем заявили, что начали расследование и дадут оценку «действиям представителей украинских вооруженных формирований», ситуация также находится на контроле у прокуратуры. В подобных случаях СКР, как правило, возбуждает дело о теракте.

После инцидента в Свердловской области ввели план «Ковер», предусматривающий закрытие воздушного пространства на всех высотах. Из-за этого шесть рейсов, следовавших в Екатеринбург, ушли на запасную посадку в тюменский аэропорт Рощино.

Беспилотная опасность была зафиксирована в тот же день и в Челябинске, о чем сообщал губернатор региона Алексей Текслер. По его словам, силы ПВО предотвратили попытку атаки БПЛА на одном из объектов инфраструктуры. Ограничения были введены также в Тюменской области. Около 12 часов дня специальные меры на Урале были сняты.

На атаку отреагировал полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. «Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!» — написал он, попросив жителей региона сохранять спокойствие.

Через некоторое время после атаки в интернете начали распространяться сообщения мошенников о выплатах пострадавшим от удара БПЛА. По данным антитеррористической комиссии региона, таким образом злоумышленники пытались получить персональные данные пострадавших.

Анна Капустина, Екатеринбург