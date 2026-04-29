В Свердловской области сняли режим опасности атаки БПЛА

На территории Свердловской области отменили режим угрозы атаки дронов, об этом губернатор Денис Паслер сообщил в своем канале в мессенджере Max. Режим действовал почти четыре часа. По данным пресс-службы Кольцово, теперь аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соответствующий режим на Среднем Урале был введен сегодня в 8:00. На фоне режима беспилотной опасности в Екатеринбурге закрылся аэропорт Кольцово — многие рейсы по внутрироссийским и зарубежным направлениям были задержаны, некоторые отменены.

Ограничения из-за опасности атаки беспилотниками действовали в соседних регионах — в Тюменской, Челябинской и Курганской областях. Он также был введен в Пермском крае, где произошел пожар на промплощадке после атаки БПЛА.

Ирина Пичурина