В Свердловской области объявили предупреждение о беспилотной опасности

На территории Свердловской области объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В регионе возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Специальные службы отслеживают оперативную обстановку. По данным департамента, все госучреждения региона работают в штатном режиме, на каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования на такие ситуации.

Напомним, 8 октября несколько предприятий в Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки беспилотников, поэтому сотрудники были эвакуированы, а операторы связи получили предписание ограничить доступ в интернет из-за угрозы атаки беспилотников. Затем власти региона отменили режим упреждающего реагирования, заявив о ликвидации угрозы.

Ирина Пичурина