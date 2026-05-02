В Свердловской области в четвертый раз за неделю объявили режим угрозы БПЛА

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в четвертый раз за неделю объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В своем Telegram-канале он сообщил, что в целях безопасности на Среднем Урале могут ограничить связь и мобильный интернет.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,— подчеркнул господин Паслер. Глава региона призвал уральцев не поднимать «никакие обломки или пытаться перемещать их» и напомнил о запрете на съемку и распространение информации о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) или БПЛА.

Ранее режим беспилотной опасности объявлялся в Свердловской области 29 апреля и дважды 30 апреля. На прошлой неделе, 25 апреля, Екатеринбург впервые подвергся атаке беспилотника. БПЛА врезался в жилой дом в центре города и повредил 44 квартиры. Девять человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одну женщину госпитализировали. Уральский полпред президента Артем Жога назвал ЧП «военным преступлением киевского режима», а СКР приступил к расследованию обстоятельств удара беспилотника.

В понедельник, 27 апреля, господин Жога провел совещание с губернаторами и представителями силовых ведомств, на котором поручил провести анализ работы оперативных служб. Жители пострадавшего дома заявили, что не получали оповещений и не слышали сигнала тревоги перед атакой БПЛА. Сейчас в свои квартиры не могут вернуться 14 семей.

После роста угрозы атак БПЛА в Свердловской области власти выпустили инструкцию, что делать при объявленном режиме беспилотной опасности.

Василий Алексеев