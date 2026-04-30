Власти объявили отбой опасности атаки БПЛА на Среднем Урале

На территории Свердловской области объявлен отбой опасности атаки дронов, сообщил в своем канале в мессенджере Max глава региона Денис Паслер. По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, ограничения на прием и выпуск самолетов сняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Режим был объявлен во второй раз за сутки около 12:00. Его также вводили рано утром. Оба раза в Екатеринбурге закрывался аэропорт Кольцово. Это произошло на фоне атаки беспилотника на промышленное предприятие в соседнем Пермском крае.

Накануне, 29 апреля, на Среднем Урале также вводился режим угрозы атаки дронов, который действовал почти четыре часа. В тот день также было атаковано предприятие в Пермском крае. Свердловские власти выпустили инструкцию, что делать при режиме «Беспилотная опасность».

Ирина Пичурина