На Среднем Урале объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА

На территории Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уральцев предупредили о временных ограничениях на работу интернета. «Специальные службы отслеживают оперативную обстановку. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. На каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций»,— сказано в сообщении.

Ранее аналогичный режим на Среднем Урале вводили 17 и 21 февраля. Кроме того, режим реагирования на возможную ракетную опасность примерно на час вводили рано утром 10 апреля — в аэропорту Кольцово действовали ограничения на прием и выпуск рейсов.

