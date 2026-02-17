В Свердловской области объявили упреждающий режим реагирования на БПЛА

В Свердловской области возможны ограничения интернета из-за упреждающего режима реагирования на БПЛА, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета»,— говорится в сообщении.

Государственные учреждения в регионе работают в штатном режиме. На предприятиях введен собственных порядок реагирования на такие ситуации.

Оперативную обстановку отслеживают специальные службы. В департаменте предупредили о возможных попытках распространить фейковые фото и видео.

Ранее жителям Свердловской области запретили публиковать фото и видео с беспилотниками, последствиями терактов в регионе, фото и видео, где демонстрируются применение БПЛА и результат, информацию о работе ПВО. Она может быть использована для совершения терактов.

Анна Капустина