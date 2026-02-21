В Свердловской области снова объявили режим реагирования на возможные атаки БПЛА
В Свердловской области объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В области возможны перебои в работе мобильного интернета. Спецслужбы следят за оперативной обстановкой.
Государственные учреждения региона работают в штатном режиме, говорится в сообщениях. Предприятия действуют по собственному порядку реагирования в таких ситуациях.
На этой неделе во вторник, 17 февраля, уже объявляли режим реагирования на угрозы БПЛА. Тогда ограничения продлились несколько часов.