В Свердловской области снова объявили режим реагирования на возможные атаки БПЛА

В Свердловской области объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В области возможны перебои в работе мобильного интернета. Спецслужбы следят за оперативной обстановкой.

Государственные учреждения региона работают в штатном режиме, говорится в сообщениях. Предприятия действуют по собственному порядку реагирования в таких ситуациях.

На этой неделе во вторник, 17 февраля, уже объявляли режим реагирования на угрозы БПЛА. Тогда ограничения продлились несколько часов.

Анна Капустина