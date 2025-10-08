Свердловские власти подтвердили эвакуацию на заводах из-за угрозы атаки БПЛА

Несколько предприятий в Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, поэтому сотрудники были эвакуированы, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета»,— сказано в сообщении.

Напомним, СМИ сообщали, что в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и машиностроительного завода имени М.И. Калинина (МЗИК). В пресс-службе оператора связи «Мотив» сообщили, что операторы связи получили предписание ограничить доступ в интернет из-за угрозы атаки беспилотников.

Ирина Пичурина