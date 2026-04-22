Каршеринг по югу не катит

Объем рынка каршеринга в России по итогам февраля 2026 года показал снижение на 18,5% год к году, несмотря на 10-процентный рост по итогам 2025 года. На юге страны сервис представлен только в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. При этом, по словам экспертов, перспективным остается только рынок Сочи, который зависит от турпотока. В Краснодаре же по итогам прошлого года снижение рынка каршеринга составило 12%, а в Ростове из федеральных игроков остался только «Делимобиль» («Ситидрайв» ушел из столицы Дона в июле 2025-го). Альтернативой на юге и Северном Кавказе остается аренда автомобилей. Причина низкой популярности каршеринга на юге, по мнению экспертов, в отсутствии парковок и культуры пользования чужим автомобилем.

По итогам 2025 года количество чеков на услуги каршеринга по всей России выросло на 10% по сравнению с 2024 годом. Средний чек на услуги каршеринга вырос за год на 12% и составил 629 руб. Продажи в сегменте выросли на 22%. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По данным Росстата, объем каршеринговых услуг населению в феврале 2026 года сократился на 18,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По отношению к январю 2026 года показатель снизился на 5,7%. В денежном выражении объем указанных услуг в феврале оценивается в 3,9 млрд руб. Услуги включают каршеринг легковых и грузовых автомобилей.

Как рассказал «Review. Юг России» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов, ссылаясь на данные аналитической группы «Б1», российский рынок каршеринга по итогам 2025 года превысил 88 млрд руб., что в полтора раза больше, чем годом ранее. За январь—ноябрь 2025 года, по данным Росстата, граждане потратили на каршеринг 63,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

«В начале 2026 года рост ускорился: в январе число поездок выросло еще на 19%. За этими цифрами стоит прежде всего экономика: средневзвешенная цена нового автомобиля в 2025 году достигла 3,29 млн руб., что на 60% дороже, чем в 2021-м. Модель "плачу только когда еду" перестала быть городской причудой и для многих стала рациональным выбором. Доля пользователей выросла с 1,2% населения в 2022 году до 2,5–3% в 2025-м — при том, что каршеринг как таковой присутствует лишь в 30 российских городах. Потолка не видно: парк каршеринга составляет 0,2% от всего автопарка страны»,— говорит господин Иванов.

В пресс-службе «Ситидрайва» рассказали, что в 2025 году суммарный пробег автомобилей компании превысил 577 млн километров, что на 16% больше, чем годом ранее. Чистое время аренды (без учета ожидания и парковки) каршеринга составило более 27 млн часов.

Генеральный директор и основатель «Делимобиля», президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани в беседе с «Review. Юг России» рассказал, что 2025 год стал для компании временем крупных инвестиций в операционную и IT-инфраструктуру. «Мы завершили создание собственной сети обслуживания: более 90% машин теперь обслуживаются на наших СТО, что позволяет полностью контролировать их состояние и уменьшает зависимость от сторонних подрядчиков. Кроме того, мы расширили географию присутствия и в прошлом году вышли сразу в три новых города — Краснодар, Ярославль и Челябинск»,— говорит господин Трани.

В BelkaCar ожидают, что спрос на каршеринг продолжит расти, чему способствует интерес ко внутреннему туризму и отказ от владения собственным автомобилем. Тенденция роста уже заметна.

Рынок — перспективный

По мнению Алексея Иванова, на юге России Сочи — единственный южный город с полноценной конкуренцией операторов: там работают BelkaCar, «Ситидрайв» и «Яндекс.Драйв». Туристический трафик на курорте, по словам эксперта, создает постоянный спрос, причем не только летом — горнолыжный сезон и межсезонные поездки выравнивают нагрузку.

По информации «Делимобиля», за два года его присутствия в Сочи пользователи совершили более 1 млн поездок, проведя за рулем суммарно 120 лет. Общий пробег автомобилей составил почти 30 млн км — что эквивалентно примерно 700 кругосветным путешествиям. Наиболее востребованы были машины эконом-класса, включая Belgee X50, Haval Jolion, Volkswagen Polo, Kia Rio X, Kia Sportage, Geely Coolray и Nissan Qashqai.

Сочинцы и гости города активно использовали каршеринг для поездок между регионами, преимущественно в Ростов-на-Дону, Москву, Краснодар и Санкт-Петербург. Чаще всего арендованные автомобили использовались в дневное и вечернее время. Среди рекордсменов — 25-летний житель Сочи, проехавший почти 3000 км без остановки, а самая длинная поминутная поездка составила 1100 км.

В пресс-службе BelkaCar отмечают, что динамика спроса в Сочи минувшим летом во многом зависела от погодных условий. «Из-за низкой температуры воздуха в июне летний сезон в Сочи начался позже обычного. Однако в августе спрос восстановился»,— сообщили в компании.

Цены на аренду автомобилей в Сочи остаются выше среднекраевых. По данным Краснодарстата, в июне—июле 2025 года средний час аренды составлял 234,6 руб. против 145 руб. в целом по краю.

Рост спроса на услуги аренды автомобилей операторы каршеринга связывают с высокой туристической активностью, а также с экономическими издержками. Основатель компании InnovaTransport и эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов считает, что рынок каршеринга на юге и Северном Кавказе работает в целом достаточно активно.

«Да, не во всех городах, но в крупных туристических аттракциях его можно найти. Особенно востребован каршеринг на побережье Черного моря, где высокий спрос туристов на перемещения. Раньше этот спрос был еще выше, так как работал только один аэропорт в Сочи, а сейчас функционируют и другие города, принимающие авиасуда. Поэтому ситуация стала полегче, но каршеринг все равно остается актуальным как для передвижения внутри городов, так и между ними — люди берут каршеринг на несколько дней»,— говорит господин Смирнов.

Он убежден, что рынок каршеринга на Северном Кавказе достаточно перспективный с учетом активного развития внутреннего туризма и курортов Кавминвод, а также других регионов СКФО. «Туристы действительно туда едут, путевки приобрести сложно, все номера забронированы. Спрос есть, и перспектива у рынка тоже есть»,— рассказывает собеседник «Review. Юг России».

В пресс-службе «Ситидрайва» отмечают, что рынок каршеринга на юге России демонстрирует устойчивый рост. Например, в Краснодаре в 2025 году, по данным компании, было совершено около полумиллиона поездок, при этом пик спроса традиционно приходится на летний период.

Винченцо Трани отмечает, что «Делимобиль» в настоящее время уже работает в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. «В Ростов мы пришли в 2018 году, в Сочи — в 2024 году, в Краснодар — в 2025-м. Для нас важно, чтобы жители и гости регионов могли удобно и выгодно передвигаться. Развитие городской мобильности в регионах России остается одним из наших приоритетов»,— говорит владелец компании.

Ростов не вывез

По мнению Алексея Иванова, Ростов-на-Дону с населением более миллиона человек — логичный следующий претендент для экспансии операторов, хотя, отмечает эксперт, пока крупные игроки там представлены слабо. По открытым данным, в столице Дона каршеринг представлен основными федеральными и местными операторами, такими как «Делимобиль», Best Car и Bi-Bi.car. Цены на услугу начинаются от 7–8 руб. за минуту, а автопарк включает Hyundai Solaris, VW Polo и другие модели.

Как сообщили в «Ситидрайве», с июля прошлого года каршеринг приостановил работу в Ростове-на-Дону. «Мы решили сосредоточиться на усилении своего присутствия в других городах ЮФО — в Сочи и Краснодаре, где спрос на услуги заметно растет. Краснодар выделяется стабильно высоким спросом и преобладанием продолжительных поездок, а Сочи — сезонными всплесками активности (лето и горнолыжный сезон)»,— рассказывают в компании.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», «Ситидрайв» начал работать в Ростове-на-Дону 2 апреля 2025 года. Компания разместила на улицах города около 300 машин марок Kia Rio, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid и Haval Jolion Elite. Пользователи могли совершать поездки на расстояние до 250 км от границ города, а в рамках пакетных тарифов — до 2 тыс. км. Стоимость минуты составляла 11–12 руб., при этом «Ситидрайв» брал на себя оплату городских парковок, топлива, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

«Ростов-на-Дону — динамично развивающийся город с активным населением. Мы уверены, что каршеринг станет востребованным и удобным решением для многих (местных) жителей»,— говорил тогда гендиректор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.

Спустя три месяца в компании заявили, что, проанализировав работу сервиса с момента запуска, «Ситидрайв» решил прекратить работу в столице Дона, сосредоточив свои усилия на Сочи и Краснодаре. В компании тогда отметили, что в Ростове-на-Дону продолжит работу сервис подписки «Надолго», с помощью которого пользователи могут арендовать автомобиль без оклейки на срок от одного месяца с возможностью последующего выкупа авто.

В то же время в пресс-службе «Ситидрайва» считают, что особенностью южных регионов является популярность длительных междугородних поездок. «Яркий пример: маршрут Ростов-на-Дону—Москва—Санкт-Петербург—Ростов-на-Дону, который один из пользователей преодолел за семь дней, проехав почти 5 тыс. километров. Это подчеркивает гибкость сервиса для самых разных сценариев использования»,— рассказали в пресс-службе каршеринга.

Каршеринг «Ситидрайв» начал свою работу в Краснодаре с 9 апреля 2025 года. Столица Кубани стала седьмым городом присутствия компании. Ранее в ЮФО сервис был доступен только в Сочи.

Арендная альтернатива

В 2025 году спрос на аренду автомобилей в сравнении с прошлым годом в Краснодарском крае вырос на 17–19%, в Крыму — на 20%, в Севастополе — на 5–8%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Мой Автопрокат» (сеть автопрокатов в России и за рубежом).

Увеличение популярности автопроката в республике генеральный директор компании Дмитрий Матвеев связывает с переориентацией туристов с Анапы на полуостров из-за разлива мазута в Черном море. На Кубани драйвером рынка стало открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике. Рост спроса на аренду авто в Севастополе эксперт объясняет направлением в город-герой дополнительных поездов, что также способствует увеличению турпотока.

«По данным Росстата, совокупный оборот рынка аренды машин в январе—сентябре 2025 года в России вырос на 15% год к году. Мы привыкли к передвижению на машине, но не всегда есть возможность использовать собственную, особенно во время путешествий. В Крым 70% туристов прибывают на автомобилях. Путешественники все чаще используют комбинированную схему "самолет плюс автопрокат". Можно долететь до Краснодара, арендовать автомобиль и по новой дороге А289 Краснодар—Керчь добраться до Крыма приблизительно за четыре часа»,— прокомментировал господин Матвеев.

Рассматривая целесообразность

Алексей Иванов уверен, что Ставрополь и большинство городов Северо-Кавказского федерального округа при населении 400–500 тыс. человек находятся для операторов каршеринга ниже порога экономической целесообразности. «Компании ориентируются на города от 500 тыс. человек, а в идеале от миллиона. Крым — особый случай: полноценного каршеринга там нет в принципе, есть только традиционный прокат»,— рассказывает господин Иванов.

В то же время, по словам Алексея Смирнова, если говорить о перспективах городов для развития каршеринга, то курорты Кавказских Минеральных Вод сейчас достаточно активны, а курорты Северного Кавказа — там, где каршеринга почти нет,— тоже имеют потенциал.

«Города Краснодарского края и побережья Черного моря уже имеют развитый каршеринг, в основном это Сочи, но для удовлетворения сезонного спроса необходимо добавлять больше автомобилей. Людям бывает сложно взять машину на каршеринг, потому что используют их активно и зачастую на длительный срок, а не просто на 15–20 минут, чтобы доехать из точки А в точку Б»,— говорит основатель компании InnovaTransport.

Винченцо Трани называет целью «Делимобиля» — охватить как можно больше городов. Сегодня каршеринг работает в 16 городах России и является крупнейшей сетью в стране. В будущем компания планирует выйти во все города с населением свыше 500 тыс. человек. «Мы изучаем новые города и возможности расширить зоны покрытия на юге России»,— ответил господин Трани на вопрос о перспективах появления «Делимобиля» на Северном Кавказе и на Крымском полуострове.

Напомним, в марте 2022 года «Делимобиль» принял решение прекратить работу в Краснодарском крае. Автомобили из Краснодара тогда пополнили парки других городов. Главой причиной ухода сервиса, появившегося в Краснодаре летом 2018 года, в компании называли введенный на Кубани в связи с коронавирусными ограничениями временный запрет на поминутную аренду автомобилей. С весны 2020 года до марта 2022-го сервис работал исключительно в формате аренды от суток, что, по словам представителей «Делимобиля», негативно воспринималась большинством клиентов, рассчитывающих воспользоваться сервисом на поминутной основе и, соответственно, переплачивающих за услугу.

В Сочи «Делимобиль» вернулся в Сочи 2 апреля 2024 года. Взять и оставить машину сейчас возможно от Олимпийской деревни до Дагомыса, а также в Красной Поляне, Эсто-Садке и Сириусе. На арендованной в Сочи машине можно доехать до Ростова-на-Дону, но, чтобы завершить аренду, нужно вернуться в Сочи. Каршеринг предлагает автомобили Belgee X50, Haval, Geely New Coolray, Geely Atlas Pro, Geely Monjaro, Tank 300 и другие марки. В 2025 году «Делимобиль» вернулся в Краснодар.

В пресс-службе «Ситидрайва», отвечая на вопрос «Review. Юг России» о возможности расширения сети каршеринга в городах ЮФО, СКФО и Крымского полуострова, сообщили, что планы по выходу в другие регионы юга пока находятся в стадии обсуждения. «Мы внимательно анализируем экономическую целесообразность и логистические возможности. О принятых решениях обязательно сообщим»,— резюмировали в сервисе каршеринга.

Отсутствие «московского эффекта»

Причина относительно низкой популярности каршеринга в городах юга России — в инфраструктурных и правовых ограничениях, считает Алексей Иванов. По его словам, Краснодар при всем своем размере в 2025 году, согласно данным Росстата, показал снижение рынка на 12% — до 541,8 млн руб.

«Катализатором стал разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года: число ночевок в крае упало на 11%, и спрос на каршеринг просел вслед за туристами. Главная структурная проблема для регионов — это отсутствие того самого "московского эффекта". Столичные операторы работают в уникальных условиях: льготный тариф на парковочные разрешения, фактически бесплатная парковка для пользователя, плотная зона платных парковок, которая делает каршеринг выгоднее личного авто. В Краснодаре и большинстве нестоличных городов платная парковка либо минимальна, либо плохо администрируется — и главное конкурентное преимущество сервиса просто исчезает»,— комментирует эксперт.

К числу проблем сервисов он добавляет высокую ключевую ставку последних лет, которая резко удорожает лизинг автопарка, а также отсутствие региональных субсидий.

«Сразу становится понятно, почему операторы не торопятся. Для юга России точкой входа остается туристическая модель, но она требует гибкого управления автопарком: сезонные провалы спроса в курортных городах могут съедать всю маржу. Сочи удерживает его за счет зимних видов досуга, но остальным найти такие точки роста будет сложно»,— говорит господин Иванов.

По словам Алексея Смирнова, главное препятствие развития каршеринга на юге России — это уличная дорожная сеть, а точнее — отсутствие парковочного пространства в структурированной уличной дорожной сети. Эксперт отмечает, что пользователи каршеринга вынуждены иногда оставлять автомобили как получается и из-за этого автомобили эвакуируются.

«Нужно наводить порядок в парковочном пространстве и развивать культуру пользования чужими автомобилями. Это касается не только Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Северного Кавказа, но и всех городов в целом. Некоторые пользователи относятся к арендуемым автомобилям пренебрежительно и безответственно. Добропорядочные пользователи часто садятся в уже поврежденные машины. Поэтому важно, чтобы люди уважали друг друга и чужую собственность»,— резюмирует Алексей Смирнов.

Михеенко Дмитрий