На Кубани, в Крыму и Севастополе спрос на аренду автомобилей вырос на 5–20%

В 2025 году спрос на аренду автомобилей в сравнении с прошлым годом в Краснодарском крае вырос на 17–19%, в Крыму — на 20%, в Севастополе — на 5–8%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Мой автопрокат» (сеть автопрокатов в России и за рубежом).

Увеличение популярности автопроката в республике генеральный директор компании Дмитрий Матвеев связывает с переориентацией туристов с Анапы на полуостров из-за разлива мазута в Черном море. На Кубани драйвером рынка стало открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике. Рост спроса на аренду авто в Севастополе эксперт объясняет направлением в город-герой дополнительных поездов, что также способствует увеличению турпотока.

«По данным Росстата, совокупный оборот рынка аренды машин в январе—сентябре 2025 года в России вырос на 15% год к году. Мы привыкли к передвижению на машине, но не всегда есть возможность использовать собственную, особенно во время путешествий. В Крым 70% туристов прибывают на автомобилях. Путешественники все чаще используют комбинированную схему "самолет плюс автопрокат". Можно долететь до Краснодара, арендовать автомобиль и по новой дороге А289 Краснодар—Керчь добраться до Крыма приблизительно за четыре часа»,— прокомментировал Дмитрий Матвеев.

По его словам, наибольшая часть арендаторов — 75% — это туристы. Еще 25% приходится на сегмент B2В, прежде всего сотрудников сельскохозяйственных и строительных компаний.

Средний срок аренды на юге России составляет 12 дней. Стабильно высоким спросом пользуются автомобили комфорт-класса не старше трех лет. «Также популярны минивэны, где могут разместиться две семьи. К тому же это дешевле, чем аренда двух машин»,— добавил Дмитрий Матвеев. Он отметил, что автомобили бизнес-класса потеряли в востребованности порядка 17%, а спрос на внедорожники и кроссоверы остался на уровне прошлого года.

По данным компании «Мой автопрокат», стоимость аренды новых автомобилей в высокий сезон поднималась до 20%, а в межсезонье вернулась к уровню 2024 года. В среднем прокат машины за год подорожал на 5%.

Маргарита Синкевич