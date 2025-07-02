«Ситидрайв» приостанавливает работу каршеринга и проката авто в Ростове-на-Дону

С завтрашнего дня, 3 июля, «Ситидрайв» приостанавливает работу каршеринга и проката авто «Рент» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Проанализировав работу сервиса за 3 месяца с момента запуска, компания решила сосредоточиться на усилении своего присутствия в других городах ЮФО – в Сочи и Краснодаре, где спрос на услуги заметно вырос», — объясняют свое решение «Ситидрайв».

Отмечается, что в Ростове-на-Дону продолжит работу сервис подписки «Надолго», с помощью которого пользователи смогут арендовать автомобиль без оклейки на срок от одного месяца с возможностью последующего выкупа авто.

Как сообщал «Ъ-Ростов», оператор «Ситидрайв» пришел в столицу региона в апреле 2025 года, разместив в городе около 300 автомобилей марок Kia Rio, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid и Haval Jolion Elite. Компания планировала составить конкуренцию другому крупному российскому сервису краткосрочной аренды – «Делимобилю», который с парком в 700 машин работает в донской столице с 2018 года. Эксперты отмечали, что приход на Дон одного из российских лидеров в своей нише мог привести к снижению стоимости каршеринга и росту качества услуги.

Константин Соловьев