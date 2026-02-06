Автомобилисты подсели на аренду

Высокая стоимость автомобилей и их обслуживания, а также рост числа платных парковок стимулируют россиян пользоваться сервисами каршеринга. По итогам 2025 года спрос на такие услуги вырос на 10% год к году, а в начале 2026 года — еще на 19% из-за холодной и снежной погоды. Пока рынок далек от насыщения, уверены операторы каршеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В 2025 году число чеков на услуги каршеринга по всей России выросло на 10% год к году, средний чек — на 12%, до 629 руб., подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД» по запросу “Ъ”. За счет этого продажи в сегменте выросли на 22%, уточняют аналитики. По данным Росстата, в январе—ноябре 2025 года (данные за полный год еще не опубликованы) на услуги каршеринга граждане потратили 63,8 млрд руб.— на 11,5% больше год к году. В целом рынок аренды и лизинга автомобилей за этот период увеличился на 12,4%, до 81,3 млрд руб., следует из подсчетов статистической службы.

Рост спроса на каршеринг подтверждают операторы таких услуг. У «Ситидрайва» в 2025 году совокупный пробег автомобилей составил 577,8 млн км, что на 15,6% больше год к году, чистое время аренды превысило 27,8 млн часов. В «Яндекс Драйве» не предоставили данные за весь год, но сообщили, что число поездок в третьем квартале 2025 года выросло на 31% год к году. В BelkaCar число поездок достигает 10 млн в год, в компании не привели динамику.

В прошлом году основной вклад в продажи каршеринга обеспечивали инфляционно-ценовой фактор, расширение сервиса операторов в регионы, рост платного парковочного пространства, считают в «Платформе ОФД». Например, «Яндекс Драйв» в прошлом году расширил географию присутствия в два раза и начал работать в Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске, Калининграде, а «Делимобиль» — в Ярославле, Краснодаре и Челябинске.

Для экспансии в новые регионы операторы каршеринга пополняют автопарк. За прошедший год парк «Ситидрайва» вырос на 6%, до 20 тыс. автомобилей, у «Яндекс Драйва» — на 27%, до 12,5 тыс. Этого требует конкуренция, отмечает главный редактор «Трушеринга» и «Мобилити» Полина Волкова.

Некоторые игроки выбиваются из общей картины. Так, в «Делимобиле» в 2025 году пользователи сервиса проехали 1,8 млрд минут, что на 7% меньше год к году. В компании объясняют это в том числе ограничениями в работе геолокационных сервисов и интернета, вследствие которых пользователи сталкивались с временной недоступностью части автомобилей в отдельных локациях. При этом автопарк «Делимобиля» также сократился. Сейчас у компании 27,9 тыс. машин, что на 12% меньше год к году. Это произошло за счет увеличения продаж автомобилей, завершивших эксплуатацию в сервисе.

Наращивать автопарк в условиях повышенной стоимости финансирования, сохраняющихся на протяжении всего 2025 года, было экономически нецелесообразно, поясняют в компании. К тому же цены на автомобили также держатся на высоком уровне. По данным «Автостата», в 2025 году средневзвешенные цены новых автомобилей выросли на 5% год к году, до 3,29 млн руб.

В BelkaCar ожидают, что спрос на каршеринг продолжит расти, чему способствует интерес ко внутреннему туризму и отказ от владения собственным автомобилем. Тенденция роста уже заметна. В январе 2026 года число чеков на услуги каршеринга выросло на 19% год к году, а средний чек — на 8%, до 719 руб., подсчитали в «Платформе ОФД». Подъем продаж обеспечила холодная и снежная погода, когда многие автолюбители предпочитали собственным автомобилям арендованные, поясняют в сервисе. В «Делимобиле» напоминают, что проникновение услуг каршеринга в стране остается на низком уровне: около 3% в терминах пользователей (4,4 млн пользователей от 146 млн населения РФ) по сравнению с предельным уровнем, который оценивается в 25%, и около 0,2% в терминах автопарка (80 тыс. машин каршеринга от 50 млн личных автомобилей).

Дарья Андрианова