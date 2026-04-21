Главные новости за 21 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В 2025 году жителям Краснодарского края выдано 36,9 тыс. ипотечных кредитов на 176,3 млрд руб. В сравнении с 2024 годом сокращение в количественном объеме составило 30%, а в стоимостном — почти 17%.

Из-за повреждений инфраструктуры в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожной станции Персиановка Ростовской области в ночь на 20 апреля с опозданием до семи часов в пути задержались 23 пассажирских поезда.

Объем просроченной ипотечной задолженности в Краснодарском крае по состоянию на 1 марта 2026 года составил 18,3 млрд руб. Это первое место среди регионов ЮФО.

Просроченная задолженность по ипотеке в Республике Крым на начало марта составляла 1 млрд руб. с ростом с начала года на 2%.

Поиски тела 14-летней девочки, находившейся в частном доме в Туапсе во время атаки беспилотника в ночь на 16 апреля, будут вестись до конечного результата.

В Туапсе завершаются работы по изоляции окон, поврежденных в результате атаки беспилотников.

Тарифная квота на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза в период с 15 февраля по 30 июня 2026 года распределена между 13 экспортерами Краснодарского края. Общий объем квоты составляет 1,76 млн тонн.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению председателем совета директоров транспортно-логистической группы «Дело» Сергеем Шишкаревым 49% доли в ООО «УК "Дело"», принадлежащей госкорпорации «Росатом».

Посещаемость торговых центров на юге России в начале 2026 года демонстрирует умеренное снижение при сохранении устойчивости крупных объектов.