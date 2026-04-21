На Кубани объем выдачи ипотеки сократился почти на 17% в 2025 году

В 2025 году жителям Краснодарского края выдано 36,9 тыс. ипотечных кредитов на 176,3 млрд руб. В сравнении с 2024 годом сокращение в количественном объеме составило 30%, а в стоимостном — почти 17%. Снижение произошло после рекордных значений предыдущих лет, когда рынок был сильно перегрет из-за продолжительного действия безадресной льготной программы, пояснили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

«Кредитный портфель в ипотечном сегменте по итогам 2025 продолжил рост, но темпы были ниже, чем в 2023 и 2024 годах. Так, на начало января 2026 годовой прирост составил порядка 12,5%, а за год и за два года до этого он был на уровне 13,2 и 48,5% соответственно. Такое замедление в том числе связано с завершением широкой льготной ипотеки. Дополнительно сдерживающее влияние оказали высокие рыночные ставки. Это следствие жесткой денежно-кредитной политики. Она необходима для охлаждения повышенной кредитной активности в целом, уменьшения перегрева в экономике и, как следствие, устойчивого снижения инфляции. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем»,— прокомментировал заместитель начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин.

Маргарита Синкевич