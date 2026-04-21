В Туапсе ускорили изоляцию поврежденных после атаки БПЛА окон перед непогодой

В Туапсе завершаются работы по изоляции окон, поврежденных в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

По его словам, работы ведутся в усиленном режиме в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. На 22 апреля в округе ожидаются ливневые дожди, что требует оперативного завершения временной защиты зданий.

К ликвидации последствий привлечены спасатели и волонтеры молодежного центра Туапсинского округа. Они занимаются закрытием поврежденных оконных проемов, чтобы минимизировать возможный ущерб от осадков и обеспечить безопасность помещений, уточнил глава муниципалитета в своем Telegram-канале.

Параллельно продолжается уборка территорий, пострадавших в результате происшествия. Специалисты и добровольцы расчищают дворы и общественные пространства от мусора и строительных остатков.

Дополнительную помощь в проведении работ оказывают прибывшие в Туапсе добровольцы «Молодой гвардии Единой России», а также специалисты отряда «Кубань-СПАС» из Адлерского района. Их участие позволяет ускорить выполнение задач и расширить объем проводимых работ.

Ранее сообщалось, что после атак беспилотников, произошедших в ночь на 16 и 20 апреля, в Туапсинском округе были повреждены десятки зданий. В настоящее время продолжается их обследование. На местах работают комиссионные группы, которые фиксируют ущерб и определяют объем необходимых восстановительных мероприятий.

Работы по устранению последствий продолжаются.

Мария Удовик