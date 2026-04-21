Поиски тела девочки в Туапсе после удара БПЛА продолжаются почти неделю

Поиски тела 14-летней девочки, находившейся в частном доме в Туапсе во время атаки беспилотника в ночь на 16 апреля, будут вестись до конечного результата. Поисковые работы продолжаются уже почти неделю. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа.

«Продолжаем поиски до конечного результата», — заявил собеседник агентства.

Завалы разрушенного жилища разобрали до подвала, но останков не обнаружили. Спасатели и добровольцы обследуют территорию пострадавшего жилого района и лесной массив выше домов. В операции участвуют отряды «Кубань-Спас» и спасательной службы Туапсинского муниципального округа, военнослужащие, казаки и волонтеры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате атаки беспилотника на Туапсе погибли два человека — 14-летняя девочка и взрослая девушка. Останки подростка на месте разрушенного дома, где, по словам ее матери, она находилась в момент удара, до сих пор не найдены. В краевой администрации пояснили, что девочку признали погибшей, учитывая показания матери и характер повреждений: комната, в которой был ребенок, полностью выжжена и разрушена.

