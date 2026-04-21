В Крыму просроченная задолженность по ипотеке достигла 1 млрд рублей

Просроченная задолженность по ипотеке в Республике Крым на начало марта составляла 1 млрд руб. с ростом с начала года на 2%. В строящемся жилье просрочка (свыше трех месяцев) по ипотеке на полуострове составила 106 млн руб., что на 2% меньше, чем на 1 января этого года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в коллекторском агентстве «Долговой консультант».

По данным аналитиков агентства, в Севастополе показатель просроченной задолженности по ипотечным кредитам на 1 марта 2026 года составил 372 млн руб. Долг снизился за два месяца на 1%. Помимо Севастополя, в ЮФО снижение показателя объема просроченной ипотеки показала также Республика Калмыкия (–1%).

По словам президента Ассоциации корпоративных казначеев Владимира Козинца, показатели по Крыму и Севастополю могут выглядеть резко во многом из-за эффекта низкой базы, поскольку ипотечный рынок на полуострове относительно молодой, поэтому даже небольшой рост дает кратные показатели.

«При этом доля просрочки все еще ниже 1%, что не критично. Но сам тренд уже заслуживает внимания. Основные причины — это кредиты, выданные в период ажиотажа 2022–2024 годов, и одновременно стагнация рынка недвижимости. Сегодня продать квартиру быстро сложно: спрос частично ушел в депозиты с высокими ставками. В итоге заемщик, столкнувшийся с трудностями, оказывается "заперт" в активе, который не может оперативно реализовать»,— рассказывает Владимир Козинец.

Территориальный директор «Цифра брокер» в Ростове-на-Дону Артем Андреев констатирует, что по Крыму и Севастополю ситуация ухудшается из-за санкционного давления. На полуострове, по его словам, работает ограниченный круг банков, которые вынуждены закладывать повышенные региональные и санкционные риски в ставку. «В итоге высокие ставки создают повышенную долговую нагрузку и негативно сказываются на возможностях обслуживать кредиты, и заемщики с большей вероятностью уходят в просрочку свыше трех месяцев»,— говорит господин Андреев.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», просроченная задолженность жителей Южного федерального округа по ипотеке достигла 30 млрд руб. Рост показателя с начала года составил 7% (на 1 января 2026 года — 28 млрд руб.). Объем просроченной ипотечной задолженности в Краснодарском крае составил 18,3 млрд руб. Это первое место среди регионов ЮФО. Динамика с начала года составила 8% (16,9 млрд руб. на 1 января). Жители Ростовской области просрочили на три месяца платежи по жилищным кредитам на общую сумму 5,5 млрд руб. Это второе место. По показателю динамики в ЮФО лидирует Республика Адыгея, где объем просрочки за два месяца вырос на 13% — с 790 млн руб. до 890 млн руб.

Михеенко Дмитрий