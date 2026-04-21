Посещаемость ТЦ в ЮФО в начале 2026 года снизилась

Посещаемость торговых центров на юге России в начале 2026 года демонстрирует умеренное снижение при сохранении устойчивости крупных объектов. По данным за январь — середину апреля (1–14 недели), Mall Index в крупнейших городах региона оказался на 2% ниже, чем годом ранее, сообщил «Ъ-Кубань» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

При этом динамика существенно различается в зависимости от формата объектов. Малые и средние торговые центры площадью до 40 тыс. кв. м потеряли около 3% трафика, тогда как крупные форматы снизились лишь на 1%, фактически сохранив сопоставимые с прошлым годом показатели.

Участники рынка связывают такую дифференциацию с изменением потребительского поведения. Крупные ТЦ выигрывают за счет более широкого функционала — помимо торговли они предлагают досуг, общественное питание, сервисные услуги и событийные активности. В ряде случаев они также остаются сопоставимыми по доступности с районными объектами, что поддерживает их конкурентные позиции.

Снижение общего офлайн-трафика, по оценкам аналитиков, обусловлено несколькими факторами. Среди ключевых — продолжающееся усиление онлайн-торговли, прежде всего в сегментах fashion и электроники. Дополнительное влияние оказывает изменение потребительской модели: жители регионов чаще планируют покупки заранее и активнее комбинируют онлайн- и офлайн-каналы.

На этом фоне рынок постепенно проходит этап структурной перестройки, в ходе которого усиливается различие между форматами торговых объектов. Перераспределение трафика становится одним из ключевых факторов оценки эффективности торговых центров и их дальнейшего развития.

Дополнительное значение приобретает и оптимизация присутствия ритейлеров: торговые сети пересматривают локации и более избирательно подходят к размещению точек. В этих условиях динамика посещаемости и ее изменение в зависимости от формата и расположения объектов рассматриваются как один из основных индикаторов устойчивости рынка.

Вячеслав Рыжков