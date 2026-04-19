Главные новости за неделю 13–19 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Лабинский районный суд рассмотрел иск об обращении в доход Российской Федерации имущества, связанного с бывшим заместителем главы администрации Лабинского района Евгением Свердликовым и аффилированными лицами. Основанием для разбирательства стало нарушение требований антикоррупционного законодательства.

В Краснодаре начнется рассмотрение антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры, поданного к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства принадлежащее ей имущество, ссылаясь на нарушение антикоррупционных ограничений.

Иск ФГБУ «Морспасслужба» о солидарном взыскании расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в районе Керченского пролива направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Индивидуальный предприниматель из Краснодара инициировал судебное разбирательство в отношении госкорпорации «Роскосмос», оспаривая права на товарный знак Skybot F-850.

В Сочи перед началом летнего туристического сезона усилят меры безопасности на пляжах. Для этих целей на прибрежных территориях установят более 2 тыс. камер видеонаблюдения.

В Туапсинском муниципальном округе ведутся работы по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь на 16 апреля. Специалисты и экстренные службы занимаются разбором завалов и восстановлением поврежденных объектов.

Пожар на морском терминале в Туапсе ликвидировали спустя три дня после атаки БПЛА.

В семи муниципальных образованиях Краснодарского края зафиксирован подъем уровня воды в реках. В Северском районе из-за проливных дождей 19 апреля произошло подтопление двух садоводческих товариществ.

Реконструкция Краснодарского государственного цирка, о которой говорят уже несколько лет, пока остается на подготовительном этапе. На этом фоне власти региона рассматривают возможность передачи объекта в федеральную собственность с последующим закреплением за ФКП «Росгосцирк».