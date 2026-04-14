Иск Морспасслужбы о расходах из-за ЧС в Керченском проливе поступил на новое рассмотрение

Иск ФГБУ «Морспасслужба» о солидарном взыскании расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в районе Керченского пролива направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Соответствующие данные содержатся в картотеке арбитражного суда Краснодарского края.

Ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил принятое решение по делу о взыскании компенсации с судовладельцев, торгово-чартерного фрахтователя и страховщиков танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение у Керченского пролива, и направил спор на новое рассмотрение.

Как следует из материалов суда, заявление повторно поступило в арбитраж Краснодарского края, однако дата подготовки дела к судебному разбирательству пока не назначена.

