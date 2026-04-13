Суд обратил в доход государства доли ООО «Агрофирма "Союз"»

Лабинский районный суд рассмотрел иск об обращении в доход Российской Федерации имущества, связанного с бывшим заместителем главы администрации Лабинского района Евгением Свердликовым и аффилированными лицами. Основанием для разбирательства стало нарушение требований антикоррупционного законодательства, сообщает объединения пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, в период с 2004 по 2008 годы фигуранты организовали незаконное предоставление 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1502,3 га подконтрольным лицам. В дальнейшем права на землю были безвозмездно переоформлены в пользу ООО «Агрофирма "Союз"», фактически связанного с указанными лицами.

Следствие установило, что компания была создана для консолидации незаконно полученных активов и извлечения дохода.

По итогам рассмотрения дела суд постановил обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Агрофирма "Союз"». Ранее на имущество организации, включая движимые и недвижимые активы, а также денежные средства, был наложен арест.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие в пользу государства имущества бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, а также членов ее семьи — Сергея Золотарева и Марии Данкевич. В декабре 2025 года Первомайский районный суд Краснодара признал фигурантку дела виновной по нескольким эпизодам получения взяток и приговорил ее к 15 годам лишения свободы с конфискацией 18,4 млн руб. и штрафом 170 млн руб.

Мария Удовик