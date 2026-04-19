В Северском районе Кубани подтопило два СНТ из-за разлива реки Убин

В Северском районе Краснодарского края из-за проливных дождей 19 апреля произошло подтопление двух садоводческих товариществ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В хуторе Бончковском в результате разлива реки Убин подтоплены СНТ «Урожай» и «Коммунпроект». Пострадали 40 придомовых территорий и два домовладения, где уровень воды достигает около 5 см. Постоянно проживающих жителей в СНТ нет. К месту постоянной регистрации эвакуированы два человека.

Для ликвидации последствий задействованы 17 человек и 5 единиц техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Также в районе продолжается подъем уровня реки Афипс в хуторе Водокачка — вода превышает неблагоприятные отметки.

Как писал «Ъ-Кубань», в целом по региону отмечается рост уровня воды в реках в ряде муниципалитетов, включая Сочи, Горячий Ключ, Туапсинский округ, Апшеронский, Белореченский и Крымский районы, однако без достижения опасных значений.

