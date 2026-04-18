В Туапсинском округе продолжают ликвидировать последствия атаки БПЛА

В Туапсинском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь на 16 апреля. Специалисты и экстренные службы ведут разбор завалов и восстановление поврежденных объектов, сообщает региональный оперштаб.

По информации местных властей, к работам присоединились дополнительные силы. В частности, к ликвидации последствий привлечены молодежные волонтеры. Общая численность задействованных составляет 91 человек. В условиях ухудшения погодных условий особое внимание уделяется временной защите поврежденных зданий — в домах, где выбиты окна и не завершены восстановительные работы, проводится их закрытие пленкой.

Параллельно продолжается контроль экологической обстановки. По данным Роспотребнадзора, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе на территории Туапсе не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды осуществляется на постоянной основе.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на территории морского терминала. На объекте произошло возгорание технологического оборудования, которое на данный момент локализовано, работы по полной ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, в результате атаки беспилотников в ночь на 16 апреля в Туапсинском округе погибли два человека, включая несовершеннолетнюю. Пять человек получили ранения, среди них ребенок, мужчина и три женщины. Одна из пострадавших была госпитализирована.

В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. По уточненным данным, повреждения получили 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов. Также пострадали социально значимые объекты, включая Туапсинский морской кадетский корпус, здание профессионального лицея №29 и детскую школу искусств имени Рахманинова.

Работы по обследованию территории, оценке ущерба и восстановлению инфраструктуры продолжаются. Ситуация находится на контроле профильных служб и органов власти.

Мария Удовик