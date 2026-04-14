Предприниматель из Краснодара подал иск к «Роскосмосу» из-за товарного знака

Индивидуальный предприниматель из Краснодара инициировал судебное разбирательство в отношении госкорпорации «Роскосмос», оспаривая права на товарный знак Skybot F-850. Соответствующее заявление подано в Суд по интеллектуальным правам, где дело будет рассмотрено в установленном порядке, пишет «РИА Новости».

Согласно материалам иска, заявитель настаивает на прекращении правовой охраны бренда, ссылаясь на его фактическое неиспользование. В соответствии с действующим законодательством, подобное основание может служить причиной для досрочного прекращения действия товарного знака. Иск был зарегистрирован 3 апреля, а первое судебное заседание назначено на 18 мая.

Речь идет о товарном знаке Skybot F-850, который был зарегистрирован госкорпорацией в 2020 году. Он охватывает широкий перечень товаров и услуг. Данный бренд использовался в качестве позывного антропоморфного робота FEDOR, разработанного в рамках проектов для спасательных и космических задач.

Робот был создан при участии НПО «Андроидная техника» и Фонда перспективных исследований по заказу МЧС России. В 2019 году он был доставлен на Международную космическую станцию на борту космического корабля «Союз МС-14», где выполнил ряд тестовых операций.

Позднее, в 2022 году, робот был передан в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Предполагалось, что его будут использовать в научных и прикладных целях, включая отработку технологий дистанционного управления и подготовки космонавтов.

Инициированное разбирательство может создать прецедент в части регулирования прав на товарные знаки, связанные с государственными технологическими проектами. Суду предстоит оценить, соответствует ли использование бренда требованиям законодательства, а также определить, сохраняются ли основания для его правовой защиты.

Мария Удовик