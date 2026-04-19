Пожар на морском терминале в Туапсе ликвидировали спустя три дня после атаки БПЛА

В Туапсе потушили пожар на морском терминале, где в ночь на 16 апреля произошло возгорание после атаки беспилотников. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

По данным ведомства, в ликвидации огня были задействованы свыше 150 спасателей и 49 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Работы велись до полного устранения открытого огня.

Очаг возгорания находился вблизи технологического оборудования терминала. На протяжении нескольких суток проводились мероприятия по локализации и ликвидации пожара.

В ходе тушения пожара проводился мониторинг состояния воздуха. Как уточнили в Роспотребнадзоре, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

В результате атаки БПЛА 16 апреля в Туапсинском округе погибли два человека — женщина и подросток, еще пять получили травмы. В муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации, власти сообщали о предоставлении временного жилья пострадавшим и проработке мер дальнейшей поддержки.

Ранее оперативные службы также заявляли о ликвидации возгорания на нефтебазе в Тихорецке, возникшего в ночь на 18 апреля.

Анна Гречко