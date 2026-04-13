Генпрокуратура требует изъять активы главы нотариальной палаты Кубани

В Краснодаре начнется рассмотрение антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры, поданного к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства принадлежащее ей имущество, ссылаясь на нарушение антикоррупционных ограничений, пишет «Ъ».

Как стало известно, полномочия Галины Черновой и вице-президента палаты Елены Рязанской приостановлены приказом регионального управления Минюста России. Рассмотрение дела назначено на 17 апреля в Октябрьском районном суде Краснодара.

По версии прокуратуры, Галина Чернова содействовала своему бывшему супругу — экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову — в сокрытии незаконно приобретенных активов. В материалах дела утверждается, что для оформления сделок использовались подложные документы, включая паспорта на вымышленные имена.

Следствие полагает, что в ряде случаев сделки с недвижимостью оформлялись через доверенных нотариусов. В частности, речь идет о приобретении объектов в Сочи и Геленджике, которые впоследствии переходили к связанным лицам, включая членов семьи. Ответчиками по иску также заявлены дочери Черновых — Елена Рязанская и судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель.

В рамках требований Генпрокуратуры предлагается обратить в доход государства ряд объектов недвижимости. Среди них — помещение в Краснодаре стоимостью 1,8 млн руб., где расположен нотариальный офис, а также жилой дом площадью 436 кв. м с земельным участком общей стоимостью 20,8 млн руб.

Отдельно в иске ставится вопрос о лишении Галины Черновой права на осуществление нотариальной деятельности. Кроме того, в отношении Анастасии Шепель Высшая квалификационная коллегия судей России ранее дала согласие на проведение антикоррупционной проверки.

Ранее активы Александра Чернова уже были обращены в доход государства по аналогичным основаниям. Общая стоимость конфискованного имущества оценивалась в 14,2 млрд руб.

По данным источников, Галина Чернова и ее дочери воздерживаются от комментариев в связи с судебным разбирательством.