В Сочи на пляжах установят более 2 тысяч камер видеонаблюдения

В Сочи перед началом летнего туристического сезона усилят меры безопасности на пляжах. Для этих целей на прибрежных территориях установят более 2 тыс. камер видеонаблюдения, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города-курорта.

Более 500 устройств уже интегрированы в систему «Безопасный город». Дополнительные камеры видеонаблюдения также появятся на прогулочных набережных.

Кроме того, пляжи получают паспорта антитеррористической защищенности, а контроль за порядком усилят частные охранные организации. Для отдыхающих предусмотрят ячейки для хранения личных и негабаритных вещей.

Как отметили в мэрии, в период высокого сезона в Сочи будет работать городской оперативный штаб. Надзорный орган займется мониторингом загрузки курорта, координацией служб и оперативным решением возникающих вопросов.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в границах курорта осенью 2025 года планировали оборудовать 38 участков дорожной сети новыми устройствами контроля. Инициатива направлена на фиксацию нарушений ПДД.

