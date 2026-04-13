Цирк в Краснодаре могут передать на федеральный уровень

Реконструкция Краснодарского государственного цирка, о которой говорят уже несколько лет, пока остается на подготовительном этапе. На этом фоне власти региона рассматривают возможность передачи объекта в федеральную собственность с последующим закреплением за ФКП «Росгосцирк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Кубань» в администрации Краснодарского края, сейчас формируется пакет документов для такой передачи, при этом решение принимается во исполнение поручения президента РФ.

Формально проект реконструкции продвинулся: проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы, однако фактически работы ограничились демонтажом и подготовкой площадки.

Реализация проекта осложнилась срывом контракта с подрядчиком: в июне 2025 года власти отказались от сотрудничества с ООО «АРАГАЦСТРОЙ», указав на ненадлежащее исполнение обязательств.

Теперь дальнейшая судьба проекта во многом зависит от возможной передачи объекта на федеральный уровень.

Юлия Колганова