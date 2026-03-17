Главные новости за 17 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Краснодарского края возбудил дело о банкротстве ООО «Новомышастовская птицефабрика» по иску налоговой службы — задолженность предприятия составляет 10,7 млн руб.

Обломки БПЛА обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани. Пострадал один человек.

Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя села Стефановка Джанкойского района. Мужчину подозревают в покушении на жизнь четверых сотрудников МВД с целью воспрепятствования их служебной деятельности.

Майкопский городской суд избрал меру пресечения второму подростку, который обвиняется в совершении диверсии — поджоге базовой станции «МТС».

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении декана факультета естествознания Адыгейского государственного университета, который в 2023 году фиктивно зачислил троих студентов, что обошлось вузу в 664,6 тыс. руб.

Первомайский суд Краснодара начнет слушания по пересмотру уголовного дела бывшего вице-мэра кубанской столицы Кирилла Мавриди.

Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Греции и России Евгения Бурсаниди за содействие диверсионной деятельности.

Майкопский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 63-летнему мужчине, имеющему гражданство России и Украины. Он обвиняется в подготовке террористического акта.

Главу министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали сотрудники УФСБ России по региону по подозрению в незаконном обогащении в период работы в должности.

Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Адлерского районного суда Сочи о взыскании более 1 млрд руб. ущерба, причиненного муниципальному образованию при строительстве школы.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения нижестоящих инстанций по делу о взыскании 404,3 млн руб. расходов на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе и направил спор на новое рассмотрение.