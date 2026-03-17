В Адыгее арестовали второго подростка, обвиняемого в поджоге станции «МТС»

Майкопский городской суд избрал меру пресечения второму подростку, который обвиняется в совершении диверсии — поджоге базовой станции «МТС». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу второго несовершеннолетнего участника диверсии до 24 апреля 2026 года включительно.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Майкопский городской суд заключил под стражу несовершеннолетнего, обвиняемого в диверсии — поджоге базовой станции «МТС». Мера пресечения действует до 24 апреля 2026 года включительно.

Следствие установило, что группа лиц по предварительному сговору и указанию неустановленного человека совершила поджог объекта связи. Участники преступления использовали заранее купленные емкости с бензином. Ведется расследование в отношении всех участников группы, включая неустановленное лицо, которое дало указание о совершении преступления.

