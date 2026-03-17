Гражданина России и Греции заочно осудили на 11 лет за склонение к диверсии

Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Греции и России Евгения Бурсаниди за содействие диверсионной деятельности. Осужденный скрывается за пределами России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд признал Бурсаниди виновным по ч. 1 ст. 281.1 УК РФ. Следствие установило, что в мае 2019 года мужчина, придерживающийся националистических взглядов, создал Telegram-канал и связанную с ним группу для склонения людей к взрывам, поджогам и другим действиям против транспортной инфраструктуры.

В июне 2023 года через этот канал Бурсаниди предложил жителю Краснодара за деньги взорвать участок железнодорожного пути во время прохождения состава с военной техникой. Также он предлагал подорвать предприятие, производящее комплектующие для военного оборудования. Пользователь мессенджера сообщил о предложении в правоохранительные органы.

Причастность подсудимого подтвердили исследованные по делу доказательства. Поскольку Бурсаниди находится в розыске, приговор огласили заочно.

Осужденному назначили 11 лет лишения свободы — первые два года в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Наказание начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России. Приговор в законную силу не вступил.

