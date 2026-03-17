В пользу Сочи взыскали более 1 млрд рублей ущерба при строительстве школы

Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Адлерского районного суда Сочи о взыскании более 1 млрд руб. ущерба, причиненного муниципальному образованию при строительстве школы. Иск был подан заместителем генерального прокурора РФ к ООО «ИнСтройПроект», а также к 21 юридическому и 40 физическим лицам, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что подрядчик незаконно изъял и нецелевым образом использовал бюджетные средства, выделенные на возведение здания образовательного учреждения. По данным суда, генеральный директор и бенефициарный владелец компании через цепочку аффилированных контрагентов заключал фиктивные гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, завышая сметную стоимость.

В результате использование бюджетных средств не по назначению привело к финансовым потерям муниципалитета и срыву строительства школы, после чего контракт был расторгнут.

Апелляционная инстанция признала решение районного суда законным и обоснованным. С ответчиков солидарно взыскан ущерб в пользу муниципального образования городской округ город-курорт Сочи в размере 1,196 млрд руб. Решение вступило в законную силу.

