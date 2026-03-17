Суд в Майкопе арестовал гражданина, обвиняемого в подготовке теракта

Майкопский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 63-летнему мужчине, имеющему гражданство России и Украины. Он обвиняется в подготовке террористического акта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), максимальное наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины в одном из украинских городов и дал письменное согласие на конфиденциальное сотрудничество, выбрав себе псевдоним. Связь с кураторами он поддерживал через мессенджер Telegram.

Как установили правоохранительные органы, в феврале 2026 года мужчина получил задание подобрать на территории Республики Адыгея объект для поджога. Предполагаемой целью акции, по данным следствия, было устрашение населения и оказание давления на органы власти. В качестве цели обвиняемый выбрал здание волонтерской организации.

Следствие считает, что по инструкции куратора мужчина изготовил зажигательную смесь и приобрел необходимые предметы, включая стеклянные бутылки с воспламеняющейся жидкостью, канистру с горючим, балаклаву, складной нож и зажигалку. После этого он направился к месту предполагаемого преступления, однако был задержан сотрудниками УФСБ России.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 20 апреля 2026 года.

Вячеслав Рыжков