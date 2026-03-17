Суд вернул на новое рассмотрение дело о взыскании 404 млн рублей за разлив мазута

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения нижестоящих инстанций по делу о взыскании 404,3 млн руб. расходов на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе и направил спор на новое рассмотрение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

В августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» о возмещении расходов на ликвидацию последствий аварии. Однако окружной суд отменил это решение, а также постановление апелляционной инстанции. Мотивировочная часть постановления пока не раскрыта, резолютивная часть документа не опубликована.

Судебное разбирательство связано с крушением двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате происшествия произошел крупный разлив топлива, загрязнивший побережье Черного моря в Краснодарском крае. Работы по устранению последствий аварии продолжаются.

Ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края также подало иск к владельцам и фрахтователю судов «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» о взыскании 34,25 млрд руб. ущерба, причиненного окружающей среде. В качестве третьих лиц к делу привлечены Генеральная прокуратура, государственное учреждение «Кубаньгеология» и Кубанский государственный университет.

