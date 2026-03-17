Житель Крыма задержан за стрельбу по сотрудникам полиции и поджог дома

Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя села Стефановка Джанкойского района. Мужчину подозревают в покушении на жизнь четверых сотрудников МВД с целью воспрепятствования их служебной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

16 марта по решению Джанкойского суда заместитель начальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и два прикомандированных полицейских приехали к дому в селе Стефановка для оперативно-розыскных действий. Владелец участка не захотел пускать представителей закона в жилище и несколько раз выстрелил в них из ружья, нанеся множественные ранения. Затем злоумышленник поджег свой автомобиль зажигательной смесью и попытался уничтожить дом.

Нападавшего обезвредили прибывшие на подмогу полицейские и бойцы СОБР «Халзан» Росгвардии. Пострадавшим сотрудникам оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали. С ним работают следователи управления по особо важным делам и криминалисты. Они выясняют обстоятельства преступления, связи обвиняемого и источники получения оружия. Также проверят сведения о применении им насилия к родственникам.

Следствие готовится предъявить обвинение и просить суд заключить мужчину под стражу.

