В Адыгее декана АГУ обвинили в фиктивном зачислении студентов

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении декана факультета естествознания Адыгейского государственного университета, который в 2023 году фиктивно зачислил троих студентов, что обошлось вузу в 664,6 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону.

Следственный отдел по городу Майкопу СК России по Республике Адыгея возбудил дело по трем эпизодам злоупотребления должностными полномочиями. Материалы для расследования предоставило Управление ФСБ по республике.

По данным следствия, декан хотел улучшить показатели заполняемости бюджетных мест на факультете и создать видимость благополучной работы. Он незаконно оформил троих граждан как студентов очного отделения по специальности «Педагогическое образование». Расходы университета на обучение фиктивно зачисленных студентов набора 2023 года составили 664 593 руб.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления.

Алина Зорина