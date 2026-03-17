Суд в Краснодаре вновь вернется к делу экс-вице-мэра Кирилла Мавриди

Первомайский суд Краснодара начнет слушания по пересмотру уголовного дела бывшего вице-мэра кубанской столицы Кирилла Мавриди. Сведения об этом размещены в картотеке инстанции.

Заседание назначено на 23 марта. Согласно карточке дела, господину Мавриди вменяют пять эпизодов получения взятки (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2020 года Кирилл Мавриди, еще работая в депстрое края, получал взятки от подрядчиков по госконтрактам и направлял эти средства на закупку новогодних подарков для коллег из других ведомств.

Экс-чиновник признал свою вину лишь в том, что допустил такую практику, но заявил, что лично себе ничего не оставлял.

В минувшем году Первомайский суд переквалифицировал его обвинение во взяточничестве на превышение должностных полномочий и приговорил экс-чиновника к трем годам и двум месяцам лишения свободы. В срок заключения ему зачли время, проведенное под стражей, и отпустили.

Однако вышестоящие инстанции вернули дело на пересмотр, посчитав, что действия господина Мавриди по сбору с подрядчиков средств на новогодние поздравления коллегам были переквалифицированы неверно.

Также «Ъ-Кубань» рассказывал о том, как «развернулось» и дело об обращении в доход государства жилье Кирилла Мавриди и его отца. Сначала Прикубанский районный суд отказал прокуратуре в удовлетворении этих требований. Но затем краевой суд отменил первоначальное решение, передав жилье в собственность РФ. Решение было обосновано тем, что в отношении него не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

