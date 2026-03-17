Главу минздрава Кубани Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве

Главу министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали сотрудники УФСБ России по региону по подозрению в незаконном обогащении в период работы в должности. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что повлекло за собой незаконное обогащение его и аффилированных лиц, включая членов семьи»,— заявил источник.

По данным агентства, в собственности главы министерства и его родственников — недвижимость стоимостью более 1 млрд руб.

