Главу минздрава Кубани Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве
Главу министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали сотрудники УФСБ России по региону по подозрению в незаконном обогащении в период работы в должности. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что повлекло за собой незаконное обогащение его и аффилированных лиц, включая членов семьи»,— заявил источник.
По данным агентства, в собственности главы министерства и его родственников — недвижимость стоимостью более 1 млрд руб.