ФНС подала иск о банкротстве Новомышастовской птицефабрики

Арбитражный суд Краснодарского края возбудил дело о банкротстве ООО «Новомышастовская птицефабрика» по иску налоговой службы — задолженность предприятия составляет 10,7 млн руб.

Межрайонная ИФНС России №11 по Краснодарскому краю подала заявление о признании несостоятельным ООО «Новомышастовская птицефабрика». Судебное заседание назначено на 19 мая 2026 года. Кандидатом на должность временного управляющего предложен Юрий Козюлин из Ассоциации «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Финансовые проблемы у предприятия начались в 2021 году после вспышки птичьего гриппа. Тогда погибло 51 тыс. голов из 400 тыс. К сентябрю 2022 года поголовье сократилось до 200 тыс., производство яиц составило около 33 млн штук.

Летом 2025 года СМИ сообщали о планах собственника продать фабрику из-за долгов. На предприятии возникли перебои с кормлением птицы и проблемы с выплатой зарплаты. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам.

Коммерческий директор ООО «Новомышастовская птицефабрика» Илья Махонин рассказал, что сейчас предприятие временно приостановило основные отгрузки, но полностью производство не останавливалось. «Отгрузки в небольшом количестве мы производим. Все равно у нас тут есть яйцо, есть мясная продукция — работа идет за наличный расчет, уже без расчетного счета»,— отметил он.

Это не первый судебный спор о несостоятельности в истории птицефабрики. В 2022 году ООО «Маслозавод Васюринский» подавало аналогичное заявление из-за долга в 55 тыс. руб., но суд обязал ответчика погасить задолженность и отказал в остальной части требований.

«Сейчас ситуация сложнее, да»,— подчеркнул Илья Махонин. Он добавил, что в этих обстоятельствах без поддержки государства справиться будет сложно.

Подробнее читайте в материале — «Курочка снесла иск».

Алина Зорина