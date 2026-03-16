Главные новости за 16 марта. Ростов-на-Дону и область

За период с 23:00 15 марта до 8:00 16 марта над Ростовской областью перехватили и уничтожили шесть беспилотников.

По итогам четвертого квартала 2025 года Ростовская область заняла 55-е место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Показатель составил 2,1%, что на 0,2 п.п. ниже, чем в прошлом году.

В Ростовской области в 2025 году средняя сумма взятки составила 500 тыс. руб. За январь и февраль на Дону возбудили 328 дел коррупционной направленности. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Александр Туркин.

Футбольный клуб «Ростов» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу неназначенного пенальти во время матча против «Динамо».

По итогам 2025 года в Ростовской области на модернизацию водопроводно-канализационной сети направили около 4,3 млрд руб.

В Ростовской области за год стоимость десяти крупных инвестиционных проектов достигла 428 млрд рублей.

Бывшего заместителя губернатора Ростовской области объявили в международный розыск по подозрению в уголовном деле. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Производственную инфраструктуру стекольного завода, расположенного на улице Доватора в Ростове-на-Дону, продадут на торгах.