В России в 1,4 раза вырос объем выдачи кредитов наличными

В феврале 2026 года в России объем выдачи кредитов наличными достиг 314 млрд руб. Это на 12% выше, чем в январе этого года, и в 1,4 раза больше, по сравнению с февралем-2025. Об этом сообщили аналитики ВТБ, опираясь на результаты собственного опроса клиентов.



По данным банка, всего в феврале 2026 года на российском рынке было оформлено 1,7 млн кредитов. Средний размер займа составил 195 тыс. руб. Стройка и ремонт остаются главными причинами для получения потребительских кредитов: на такие цели пришлось 35% займов. 20% заемщиков за счет новых выдач закрывают старые кредиты. 8% берут деньги на покупку автомобиля.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что рынок потребительского кредитования продолжает восстанавливаться. «Помимо календарного фактора мы видим реальное оживление спроса со стороны россиян. Основным драйвером по-прежнему выступают траты на обустройство жилья. Сейчас рынок подогревается смягчением условий со стороны банков: снижение ставок и запуск программ рефинансирования делают кредиты более доступными. Эта тенденция будет определять динамику в ближайшие месяцы»,– уверен эксперт.

По прогнозам аналитиков банка, в 2026 году в стране рост рынка потребкредитования вырастет в 1,6 раза. Он достигнет планки в 5,7 трлн рублей.