Мировые производители золота вышли на уровень прибыльности более 50%

Цены на золото продолжают демонстрировать высокую волатильность, отражая изменения аппетита к риску на мировых рынках. Об этом заявил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев. Он отметил, что текущие уровни цен на драгметалл, вероятно, сильно оторваны от фундаментально обоснованных значений. Даже наименее рентабельные производители золота сейчас работают с прибыльностью свыше 50%.



Эксперт обратил внимание, что несколько лет рынок золота испытывает избыток и это негативно сказывается на физическом спросе. В 2025 году спрос на ювелирные украшения составил всего 1638 т, на 19% меньше, по сравнению с 2024 годом. «Это – худший показатель за последние 15 лет, за исключением пандемийного 2020 года»,– уточнил Алексей Михеев. По его словам, ювелирная промышленность остается основным компонентом мирового спроса, который в целом составляет около 5 тыс. т в год.

Спрос со стороны центральных банков также снизился: в 2025 году он составил 863 т. Это на 21% меньше, чем в 2024 году, и является минимальным уровнем за три года.

«Рост цен на золото в последние годы был во многом обусловлен активными покупками фондов ETF. В 2025 году приток в ETF составил 801 т, тогда как в 2024-м наблюдался отток на уровне 2,9 т. Однако спекулятивный спрос со стороны ETF непостоянен и может быстро смениться оттоком»,– предупредил эксперт.

По его словам, недавние тенденции показывают: сегмент золотых ETF, который поддерживал рост цен в 2025 году, теряет свою силу. На неделе со 2 марта по 6 марта был зафиксирован рекордный отток из золотых ETF — 20,3 т. Это является максимальным показателем за последние два года. «В то время как в январе 2026 года приток в ETF достигал 43,4 т, в феврале он снизился до 27,9 т. При такой динамике результаты марта могут оказаться слабыми»,– резюмировал Алексей Михеев.