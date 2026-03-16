Уровень безработицы в Ростовской области сократился до 2,1%

По итогам четвертого квартала 2025 года Ростовская область заняла 55-е место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Показатель составил 2,1%, что на 0,2 п.п. ниже, чем в прошлом году. Информация об этом содержится в исследовании «РИА Новости».

Среднее время поиска работы в регионе в третьем квартале составляло 3,4 месяца.

Самый низкий уровень безработицы среди российских регионов зафиксировали в Москве и Новгородской области, а самый высокий – в Ингушетии и Дагестане.

