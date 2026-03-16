Над Ростовской областью сбили шесть беспилотников

За период с 23:00 15 марта до 8:00 16 марта над Ростовской областью перехватили и уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщили в минобороне РФ.

Всего за указанный период над РФ сбили 145 украинских БПЛА: 53 — над Московской областью (в том числе 46, летевших на Москву), 38 — над Брянской областью, 11 — над Ярославской областью, восемь — над Калужской областью, семь — над Смоленской областью, пять — над Ульяновской областью, четыре — над Тверской областью, по три — над Воронежской и Костромской областями и Республикой Крым, два — над Волгоградской областью и по одному — над Краснодарским краем и Саратовской областью.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», БПЛА сбили в небе над Миллеровским, Тарасовским и Чертковским районами.

Мария Хоперская