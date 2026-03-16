На Дону стоимость десяти инвестпроектов выросла до 428 млрд рублей

В Ростовской области за год стоимость десяти крупных инвестиционных проектов достигла 428 млрд рублей. По данным исследования «Эксперт-Юг», объем инвестиций в них увеличился на 12%.

Согласно исследованию, лидирующие позиции рейтинга заняли два проекта Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, а именно строительство комплекса по глубокой переработке нефти и средних дистиллятов, а также комплекса по производству автобензинов. В планы компании входило завершить второй проект на 66 млрд рублей в 2026 году. «Однако на фоне налетов БПЛА, которым неоднократно подвергалось предприятие, новой информации по проектам за прошедший год не появилось»,— отмечается в сообщении.

Третье место по объему инвестиций занимает компания «РостПромПарк», которая реализует проект индустриального парка в Аксайском районе. Первый этап проекта должен завершиться к 2028 году, а объем инвестиций в него составляет 35 млрд рублей.

Наталья Шинкарева