ФК «Ростов» обратился в комиссию РФС по итогам матча с «Динамо»

Футбольный клуб «Ростов» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу неназначенного пенальти во время матча против «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Мы хотим получить разъяснения о причинах невмешательства арбитров (в том числе и видеоассистента) в данном эпизоде»,— уточняется в сообщении.

«Ростов» 15 марта проиграл со счетом 0:1 в матче против московского «Динамо».

Наталья Шинкарева